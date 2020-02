Ligue 1 : Mécontentement de Mbappé, anniversaire de Neymar… des soucis à gérer pour Tuchel et le PSG ?

Sur le plan sportif, tout va bien au PSG. Avant de se rendre à Nantes, ce mardi, pour la 23e journée de Ligue 1, le club de la capitale reste sur 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (17 victoires, 2 nuls). Mais cette impressionnante série d’invincibilité est éclipsée par des soucis extra-sportifs.

En cause, le nouveau mécontentement clairement affiché de Kylian Mbappé, qui n’a pas apprécié de devoir cédé sa place, samedi, contre Montpellier (5-0), venu troubler la sérénité affichée par le champion de France à deux semaines du 8e de finale aller de la Ligue des champions. Mais aussi la fête d’anniversaire de Neymar, organisée dimanche soir. «Ce n’est pas la meilleure chose pour préparer un match. C’est dommage, car on donne des occasions de parler en mal de nous», a regretté Thomas Tuchel, qui a eu une explication avec l’attaquant français, en présence de Leonardo, au lendemain de leur prise de bec.

L’entraîneur allemand n’a pas souhaité dévoiler la teneur de leur échange, ni celle de la réunion tenue avec l’ensemble de l’effectif dans l’intimité du Camp des Loges, mais il a cherché à apaiser les tensions tout en se montrant inflexibles dans ces décisions. «Ce n’est pas personnel entre Kylian et moi. C’est entre un joueur qui ne veut pas sortir et un entraîneur qui doit faire des choix. Des joueurs sont sur le banc et méritent aussi de jouer. Je sais que c’est dur à accepter pour quelques joueurs, mais ce sont des choses sportives, qu’ils peuvent comprendre», a-t-il confié.

Après l’intransigeance de Leonardo concernant les envies de départ de Neymar l’été dernier, puis d’Edinson Cavani cet hiver, sa fermeté envers le champion du monde est aussi une manière de replacer l’institution, si souvent bafouée ces dernières saisons, au-dessus des joueurs. «J’ai toujours dit qu’on avait besoin d’un club fort et d’une institution courageuse, a affirmé Tuchel. C’est nécessaire et capital pour réaliser nos objectifs».

Mais pour les atteindre, il sait pertinemment qu’il aura besoin de Kylian Mbappé et Neymar. A condition qu’ils mettent au service de l’équipe. «Ce sont deux joueurs tops et j’ai besoin d’eux. Ce sont deux joueurs décisifs. On en a besoin dans une équipe forte et pas dans une équipe divisée, a insisté Tuchel. C’est du foot et je suis convaincu qu’on doit raisonner en équipe, ensemble, et bien au-delà de deux seuls joueurs. Après, c’est normal qu’on n’ait parfois pas toujours le même avis.»

Ces divergences et les récents événements, dont Paris se serait passé volontiers, ne devraient pas empêcher Kylian Mbappé et Neymar d’être alignés d’entrée à La Beaujoire. «S’ils sont en forme, s’ils s’entraînent bien, s’ils seront titulaires», a assuré Thomas Tuchel. L’occasion pour les deux compères de faire parler d’eux et du PSG sur le terrain. Comme ils savent si bien le faire.