Titres en Grand Chelem, nombre de semaines en n°1 mondial… Novak Djokovic peut-il battre tous les records de Roger Federer ?

En route pour l’histoire ? Après avoir décroché son son 17e titre du Grand Chelem dimanche à l'Open d’Australie et redevenu n°1 mondial, Novak Djokovic ne compte pas s’arrêter là.

A 32 ans, le Serbe, qui s’est offert un 8e titre à Melbourne, dans un tournoi qu’il affectionne tant, a désormais en ligne de mire non pas Rafael Nadal et ses 19 Grands Chelems mais Roger Federer.

Avec 20 sacres dans les quatre plus grands tournois du circuit ATP, le Suisse est la référence. Evidemment, Novak Djokovic compte le rattraper et cela pourrait être possible dès cette saison. Il reste encore trois tournois (Roland-Garros, Wimbledon, US Open) et «Nole» peut très bien les remporter tant il brille sur toutes les surface (même si sur terre battue, tout dépend du niveau affiché par Nadal).

Devenir le n°1 historique

Si les Internationaux de France lui échappent, ce qui est le plus probable, il pourrait donc égaler le Suisse lors du prochain Open Australie en 2021 et donc le dépasser l’année prochaine. A condition que Federer, 38 ans, ne remporte plus rien d’ici là.

Mais ce n’est pas le seul record que vise le Serbe. Il entame ce lundi sa 276e semaine en tant que n°1 mondial. De son côté, Federer détient le record avec 310 semaines. Il est donc fort probable qu’il le batte dès cette année. Ce qui serait tout simplement énorme.

«A ce stade de ma carrière, les Grands Chelems sont pour moi les tournois qui ont le plus de valeur. Ils sont ma priorité, a confié Djokovic. Les Grands Chelems sont l’une des principales raisons pour lesquelles je continue de jouer des saisons entières. Essayer de devenir le n°1 historique (en termes du plus grand nombre de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale, ndlr) est mon autre grand objectif.»

Assuré de conserver sa place de n°1 pendant 4 semaines au moins, il lui restera ensuite 30 semaines à tenir. Ce qui est très possible…