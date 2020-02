F1 : Renault vise le top 4 en 2020

Elle était la grande absente de cette présentation. Renault a dévoilé, ce mercredi, dans son célèbre Atelier des Champs-Elysées (Paris), ses ambitions pour la saison 2020 de Formule 1, mais sans la R.S. 20 toujours en cours d’assemblage à une semaine du début des essais à Barcelone.

Mais cela n’empêche pas l’écurie française, 5e au championnat du monde des constructeurs et une saison en deçà des espérances en 2019, d’être ambitieuse avec l’objectif clairement affiché de devenir la 4e force du plateau derrière Mercedes, Ferrari et Red Bull pour le moment intouchables. «C’est un objectif réaliste, possible en respectant trois priorités : être fiables dès le début, assurer un niveau élevé de développement très tôt dans la saison et faire preuve de réalisme en piste. Trois choses qui nous ont manqué l’an dernier», a indiqué le team principal Cyril Abiteboul.

Et Renault mise sur son duo de pilotes avec Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, de retour au sein de la marque au losange à la place de Nico Hülkenberg, pour atteindre cet objectif. «Je suis confiant. Je pense que nous pouvons faire mieux avec ce que nous avons», a déclaré l’Australien. «Je suis content de représenter la France avec une équipe française en plus, a confié, de son côté, Ocon, impatient de reprendre le volant après une saison en tant que pilote de réserve chez Mercedes. Niveau objectif d'équipe, on va essayer de se battre pour la quatrième place, se rapprocher du top 3, essayer de créer une dynamique. Côté personnel, c’est un podium que je voudrais faire.»

Et pour atteindre ces objectifs, il y a eu une importante «remise en question», a assuré le directeur exécutif Marcin Budkowski. Et même si la R.S.20 est une évolution de la monoplace de 2019, «il y a tout de même de gros changements au niveau de l’aérodynamique», a-t-il insisté. La remise en question concerne également l’encadrement technique de l’équipe, avec l’arrivée de l’expérimenté Pat Fry au poste de directeur technique châssis.

Reste désormais plus qu’à se mettre en action sur la piste avec les essais hivernaux à partir du 19 février, à un peu moins d’un mois du premier Grand Prix de la saison en Australie (15 mars).