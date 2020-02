Mondiaux de biathlon : Un 11e titre de champion du monde pour Martin Fourcade

Un pas de plus dans la légende. Le roi Martin Fourcade a triomphé, ce mercredi, sur l'Individuel des Championnats du monde de biathlon à Antholz-Anterselva (Italie) pour conquérir sa 11e couronne mondiale. Majestueux !

Au moment de franchir la ligne d’arrivée, Martin Fourcade, qui avait dû se contenter du bronze sur le sprint et de la 4e place sur la poursuite, a pourtant longtemps cru regretter son unique faute sur sa dernière balle, alors que Johannes Boe s’installait pour son dernier passage sur le pas de tir. Et avec un sans-faute, son rival norvégien l’aurait privé de la médaille d’or et d’une Marseillaise qui ne se lasse pas d’entendre. «Il n’a pas voulu regarder son tir, a confié son coéquipier Fabien Claude. Il avait les larmes aux yeux.»

Mais ses larmes de dépit se sont transformées en large sourire quelques secondes plus tard à sa sortie dans la cabine de change après avoir été informé que Boe, déjà auteur d’une faute sur son premier tir, avait lui aussi craqué sur sa dernière balle. Une faute qui a ouvert la voie royale au Catalan pour égaler dans les annales la légende norvégienne Ole Einar Bjoerndalen avec ce 11e sacre sur le plan indivuduel. «Quand je fais le bilan, je marche doucement et humblement dans les pas de Bjoerndalen. Je suis trop heureux», s’est félicité Fourcade, qui a raflé au passage le petit globe de la spécialité, le 25e d'une richissime carrière.

Et il aura une occasion de le dépasser dimanche sur la mass start de clôture de ces Mondiaux. La dernière, alors qu’il laisse planer le doute sur les suites à donner à cette carrière déjà bien remplie ? «Il est trop tôt pour penser à la suite, a-t-il retorqué. Il y a trop de choses à aller chercher en cette fin de saison.» A commencer pour un 8e gros globe de cristal qui lui tend encore un peu plus les bras.

