PSG : 400e but de Neymar contre Bordeaux ?

Le 15 mars 2009, Neymar marquait le premier but de sa carrière. Onze ans plus tard, le numéro 10 du PSG pourrait franchir, ce dimanche, contre Bordeaux en clôture de la 26e journée de Ligue 1, la barre des 400 buts, selon un décompte sur son site officiel.

Avant la réception des Girondins, son compteur affiche 398 réalisations en 628 rencontres (moyenne de 0,63 but par match) et le Brésilien devra inscrire un doublé au Parc des Princes, où il a trouvé le chemin des filets à 39 reprises, pour atteindre cette barre symbolique.

Dans le détail, le joueur le plus cher du monde, auteur du but parisien en 8e de finale aller de la Ligue des champion sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1), a marqué 138 buts sous le maillot de Santos, 114 buts avec le FC Barcelone, 67 buts avec Paris, 61 buts avec Brésil et 18 avec les sélections brésiliennes des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et de la sélection olympique.