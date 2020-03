Esteban Ocon : «Je suis très excité à l’idée de revenir»

Il fait son grand retour. Après une année comme pilote de réserve au sein de l’écurie Mercedes, Esteban Ocon va reprendre place dans un baquet au volant d’une Renault pour la nouvelle saison de Formule 1, qui s’ouvre dimanche avec le Grand Prix d’Australie, pour le moment maintenu malgré la pandémie de coronavirus. Avec la détermination et l’ambition qui caractérisent le pilote français.

La saison dernière n’a-t-elle pas été trop longue ?

Elle a été très longue, c’est sûr. Mais malheureusement je n’ai pas pu faire autrement, même si je ne regrette pas du tout cette année chez Mercedes. Cela n’a pas de prix de pouvoir passer du temps au sein de l’équipe qui domine l’ère moderne de la F1. J’ai pu apprendre beaucoup de choses. Et je vais pouvoir m’en servir dès cette saison.

Dans quel état d’esprit revenez-vous ?

Je suis très excité à l’idée de revenir. Et je sens qu’il se passe quelque chose de très intéressant à l’intérieur de l’équipe. On est une des équipes qui a le plus changé par rapport à la saison dernière et cela laisse présager de bonnes choses. La voiture est vraiment très différente et j’ai été très impliqué dans son développement. On a maintenant hâte de voir comment elle va se comporter.

Avez-vous une certaine appréhension avant le départ du Grand Prix d’Australie ?

En tant que sportif, quand cela fait longtemps qu’on n’a pas fait de compétition, on se pose toujours la question de savoir si on va être aussi bon qu’on a pu l’être. Il y a toujours une sorte d’incertitudes un peu bizarre. Dans tous les sports, c’est la même chose. Mais les tests m’ont permis de me recaler.

Quelle relation avez-vous avec Daniel Ricciardo ?

On a beaucoup travaillé ensemble cet hiver. C’est un mec très marrant. Même si en piste, cela risque forcément très différent.

Quelles sont les objectifs pour cette saison ?

L’objectif est déjà de se rapprocher du Top 3 et réduire l’écart avec Mercedes, Ferrari et Red Bull pour avoir une bonne base avant de se projeter sur 2021.

Et personnellement ?

Sur le plan personnel, je vise mon premier podium.

En quoi Alain Prost peut-il vous aider à attendre vos objectifs ?

C’est déjà une chance de pouvoir travailler avec Alain. C’est un rêve et un objectif de pouvoir lui succéder en devenant le premier pilote français à être sacré champion du monde. Et l’avoir à mes côtés, c’est une clé, parce qui lui, il a réussi où je veux réussir.

Tomorrow will end my long wait of 476 days of getting back in an F1 car at a Grand Prix weekend. During these tough times for everyone I hope we will make people forget all the problems for a bit.



Let’s do it #IMBack #EO31 pic.twitter.com/nIEVdv9hB4

— Esteban Ocon (@OconEsteban) March 12, 2020