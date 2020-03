Ligue 1 : l'OM à Montpellier sous pression et sans supporters

Un huis clos à l’extérieur pour se refaire la cerise. En déplacement à Montpellier, samedi lors de la 29e journée de Ligue 1, l’OM, qui a vu son avance sur Rennes et Lille fondre, va tenter de se relancer.

Car à dix journées de la fin de la saison, les Marseillais semblent accuser le coup et ne sont plus complètement assurer de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. S’ils restent toujours maîtres de leur destin, les hommes d’André Villas-Boas vont devoir réaliser quelque chose de fort lors des deux prochaines rencontres chez les Héraultais et contre le PSG à domicile.

S’ils limitent les dégâts avant la trêve internationale avec 4 ou 6 points, les Olympiens pourront lancer le sprint final dans de bonnes conditions. A l’inverse, ils seraient sous une pression féroce d’autant qu’ils auront encore un déplacement compliqué à Lyon à négocier dans les prochaines semaines.

Rectifier le tir

Mais avant d’y penser, il va falloir se concentrer sur le match à Montpellier, sans Alvaro Gonzalez et où les Phocéens n'ont plus gagné depuis quatre ans, et corriger les erreurs aperçues lors du nul concédé dans les dernières secondes contre Amiens (2-2) la semaine dernière. «On a un peu plus de pression, a confié le technicien portugais, qui sera suspendu pour ce match. On ne peut s’en prendre qu’à nous. C’est de notre faute, et de notre responsabilité.»

Face aux hommes de Michel Der Zakarian, huitièmes de L1 et qui restent sur un sévère 5-0 infligé par Rennes, l’OM, qui avait concédé le nul à l’aller (1-1) avec deux expulsions (Boubacar Kamara et Dimitri Payet), serait bien inspiré de l’emporter pour chasser les doutes. Avant la réception de Paris…