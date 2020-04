Coronavirus : décalés à 2021, les JO de Tokyo ne pourront pas être reportés une nouvelle fois

Dans un entretien accordé au quotidien allemand Die Welt, Thomas Bach, président du Comité international olympique, a expliqué que les JO de Tokyo ne pourraient pas être décalés au-delà de l'été 2021.

Reportés d’un an à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit sur la planète, les Jeux olympiques auront (normalement) lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Si Toshiro Muto, président du comité d’organisation de Tokyo 2020, a confirmé qu’il n’était pas certain que les JO se dérouleraient à ces dates et pourraient donc être de nouveau reportés, le CIO ne pense pas la même chose.

«Nos partenaires japonais et le Premier Ministre m’ont dit très clairement que le Japon ne pourrait pas gérer un report au-delà de l’été prochain au plus tard, a confié Thomas Bach. Vous ne pouvez pas reporter tout cela indéfiniment comme vous le pourriez avec un tournoi de tennis ou un match de football. Il n’y a pas de plan de report, mais je suis très confiant que toutes les parties se réuniront et nous donneront de merveilleux Jeux.»

D’autant qu’avoir des Jeux Olympiques d’été la même année que ceux d’hiver (qui auront d’ailleurs lieu en 2022 à Pékin) serait refusé par le CIO.

Sur le plan économique, le patron de l’instance olympique a assuré ne pas être inquiet. «Je veux néanmoins être clair, l’assurance du CIO aurait couvert l’annulation, mais elle ne couvre pas le report, a-t-il expliqué. Toutes les subventions olympiques accordées aux Comités Nationaux Olympiques pour couvrir leurs préparatifs pour les Jeux seront prolongées d’un an, et cela s’applique également aux subventions accordées aux 1 600 athlètes du monde entier et à l’équipe de réfugiés du CIO.»

Des propos confirmés jeudi par le président Yoshiro Mori qui a estimé qu'il n'y avait «aucune» chance que les Jeux olympiques et paralympiques puissent être reportés au-delà de la date désormais prévue, avec une ouverture le 23 juillet 2021, selon des propos rapportés par l'agence de presse japonaise Kyodo News.

«En pensant tant aux athlètes qu'aux problèmes pour l'organisation, il est techniquement difficile de reporter de deux ans», a assuré M. Mori.