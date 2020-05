Après Metta World Peace, Ron Artest change encore de nom

Ancien basketteur professionnel, Ron Artest, qui s’appelait Metta World Peace, vient de changer de nom pour la deuxième fois.

L’homme aux multiples identités a peut-être enfin trouvé son nom définitif. L’ancien bad boy de la NBA se nomme désormais… Metta Ford-Artest. Un retour aux origines, de la spiritualité (il est bouddhiste) et le nom de sa femme.

Marié à Maya Ford depuis quelques années déjà, le natif de New York, âgé de 40 ans, a joué pendant 17 saisons dans la grande Ligue américaine avant de se rendre en Chine ou en Italie.

«Le premier match auquel j'ai participé après m'être fait appeler ‘World Peace’, je me disais : ‘C'est la chose la plus stupide jamais faite.’ Je me souviens de ne pas vouloir m’échauffer. C’était embarrassant. Alors j’ai pensé à changer de nom, mais ensuite je me suis habitué, les gens s'y sont habitués, a-t-il expliqué dans Inside The Green Room avec Danny Green. Mais en ce moment, je me suis marié, et je m’appelle maintenant ‘Metta Ford-Artest’. J’ai pris le nom de ma femme et l'ai ajouté au mien.»

Pour rappel, Ron Artest, qui travaille désormais au sein des Lakers (il est entraineur aux South Bay Lakers) avait changé de nom en 2011 pour devenir Metta World Peace puis s’était aussi fait appelé «Panda’s Friend» pendant quelques mois.