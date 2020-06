Un tueur en série s’incruste parmi les supporters en carton en Australie

Pour remédier à l’absence de supporters dans les tribunes, certains clubs ont eu l’idée de remplir les gradins avec des supporters en carton. Une initiative originale qui a viré à la blague de mauvais goût, ce week-end, avec la présence d’un tueur en série lors d’un match de rugby à XIII en Australie.

Pour la reprise de la saison, après plusieurs semaines d’interruption en raison de la pandémie de coronavirus, la Fédération australienne avait proposé aux supporters de faire imprimer une effigie grandeur nature d’eux en carton afin qu’elle soit disposée dans les travées, monnayant la somme de 13,5 euros. Un dispositif qui avait déjà été utilisé lors des matchs de foot en Allemagne.

Mais des petits malins ont envoyé des photos «insolites», et notamment celle de Harold Shipman. Connu également sous le nom de «Dr. Death» (Docteur La Mort), il s’agit d’un médecin anglais reconnu coupable en 2000 d’avoir tué 15 de ses patientes. Son portrait s’est ainsi retrouvé en tribunes au cours du match entre les Penrith Panthers et les Newcastle Knights… alors qu’il s’est suicidé en détention il y a plus de 15 ans.

Mais ce n’est pas le seul. La photo de Dominic Cummings, conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson qui s'est retrouvé au cœur d’une polémique pour avoir contourné le confinement obligatoire, a également été aperçue dans les gradins.

Face à la polémique grandissante, la Fédération australienne a annoncé une réforme du dispositif. «Nous revoyons le processus de contrôle de «Fans dans les Tribunes». Le week-end était un essai et les essais sont faits pour régler les problèmes», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

The @NRL has provided the following statement to @SBSNews after a cardboard cutout of serial killer Harold Shipman appeared yesterday.



"We are reviewing the vetting process for Fan In The Stand. The weekend was a trial run and trials are designed to iron out issues." pic.twitter.com/ildgSBuCLv

— Adrian Arciuli (@Adrian_Arciuli) June 1, 2020