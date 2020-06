Découvrez le parcours du Tour de France 2020

Le Tour de France reprend de la hauteur. Le parcours de la 107e édition fait la part belle à la montagne et promet du beau spectacle du départ de Nice (29 août) à la traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées (20 septembre). A l'image du Tour 2019 des plus passionnants.

Les cinq massifs de l’Hexagone sont à l’honneur. Et le peloton sera plongé dans le bain dès la deuxième étape avec les cols de la Colmiane, d’Eze et de Turini à grimper avant de prendre la direction des Alpes du Sud. Cap ensuite vers les Pyrénées en passant par le sud du Massif Central, avec une des quatre arrivées au sommet au Mont Aigoual.

Après un rapide passage dans les Pyrénées, avec seulement deux étapes (Cazères-Loudenvielle et Pau-Laruns), les coureurs auront le droit à une journée de repos, qui précédera l’une des grandes nouveautés de cette édition. Pour la première fois, le Tour passera d’une île à l’autre, puisque le peloton s’élancera de l’île d’Oléron pour rejoindre l’île de Ré avec les risques de bordures que ce genre d’étape comportent le long de l’océan.

La deuxième partie s’annonce tout aussi palpitante entre un retour dans le Massif Central, et des arrivées à Sarran pour rendre hommage à Jacques Chirac et au Puy Mary, et la très attendue traversée des Alpes avec l’inédit col de la Loze, toit de ce Tour 2020 à 2304 mètres d’altitude. «C’est une succession de ruptures de pente, toutes plus brutales les unes que les autres», a confié le directeur Christian Prud’homme.

Et la victoire finale pourrait se jouer la veille de l’arrivée à Paris sur l’unique contre-la-montre de 36 km qui se termine par la rude montée à la Planche-des-filles. Un terrain propice à Thibaut Pinot, avide de revanche après avoir été contraint à l’abandon l’été dernier. «Si j’avais eu à tracer un chrono, c’est celui-là que j'aurais dessiné. C’est une route où je passe 3-4 fois par jour, alors forcément je la connais par cœur», a lancé le Français, candidat déclaré à la succession d’Egan Bernal. «C’est sûr, c’est un Tour pour moi mais aussi pour beaucoup de coureurs, a-t-il sougliné. Pour Bernal, c’est idéal aussi. C’est un Tour pour grimpeurs, pas seulement pour moi.»

Et pour Julian Alaphilippe, qui a porté le maillot jaune pendant deux semaines et remporté de deux l’été dernier ? «Ce Tour s’annonce imprévisible, a-t-il indiqué. Difficile d’établir un scénario. Déjà, en temps normal, il y a des rebondissements. Alors là… avec un parcours pareil, ça ne peut qu’offrir un beau spectacle.»

Avec des chances de le voir encore aux avant-postes. «Sur le papier, il y a des étapes qui me correspondent très très bien, je ne vais pas le cacher. Mais je vais prendre le temps de penser à tout ça, d’aller faire des reconnaissances, c’est encore très loin», a-t-il insisté. Avant d’ajouter : «J’ai hâte d’y être !» Et ce n’est pas le seul, surtout après avoir dû patienter deux mois supplémentaires en raison de la pandémie de coronavirus qui a contraint les organisateurs à repousser le départ.

Toutes les étapes



1ère étape (29 août) : Nice-Nice (156 km)



2e étape (30 août) : Nice-Nice (187 km)



3e étape (31 août) : Nice-Sisteron (198 km)



4e étape (1er septembre) : Sisteron-Orcières-Merlette (157 km)



5e étape (2 septembre) : Gap-Privas (183 km)



6e étape (3 septembre) : Le Teil-Mont Aigoual (191 km)



7e étape (4 septembre) : Millau-Lavaur (168 km)



8e étape (5 septembre) : Cazères-sur-Garonne-Loudenvielle (140 km)



9e étape (6 septembre) : Pau-Laruns (154 km)



Journée de repos (7 septembre)



10e étape (8 septembre) : Île d’Oléron-Île-de-Ré (170 km)



11e étape (9 septembre) : Châtelaillon-Plage-Poitiers (167 km)



12e étape (10 septembre) : Chauvigny-Sarran (218 km)



13e étape (11 septembre) : Châtel-Guyon-Puy Mary (191 km)



14e étape (12 septembre) : Clermont-Ferrand-Lyon (197 km)



15e étape (13 septembre) : Lyon-Grand Colombier (175 km)



Journée de repos (14 septembre)



16e étape (15 septembre) : La Tour du Pin-Villard-de-Lans (164 km)



17e étape (16 septembre) : Grenoble-Méribel (168 km)



18e étape (17 septembre) : Méribel-La Roche-sur-Foron (168 km)



19e étape (18 septembre) : Bourg-en-Bresse-Champagnole (160 km)



20e étape (19 septembre) : Lure-La Planche des Belles Filles (36 km)



21e étape (20 septembre) : Mantes-la-Jolie-Paris (122 km)