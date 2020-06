Cavani, OM, PSG, Knysna 2010… les vérités de Nicolas Anelka

Silencieux dans les médias, Nicolas Anelka s’est confié sur différents sujets d’actualité lors d’un live Instagram avec «Sabri Parisien ou Rien.»

Aujourd’hui à la retraite, l’ancien talentueux attaquant français est d’abord revenu sur celui qui porte le n°9 au PSG, son club de cœur et de toujours, Edinson Cavani. Alors que son avenir s’inscrit en pointillés dans la capitale, l’Uruguayen devrait rester à Paris pour lui. «Laisser partir Cavani serait une très grosse erreur, a-t-il confié à l’influenceur instragram. Ça reste un 9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchets, mais il fait des appels de fou et il marque. Il va te servir quoi qu'il arrive.»

Pour l’ancien joueur d’Arsenal et du Real Madrid entre autres, le PSG ne doit pas se séparer de l’ancien Napolitain. «A Paris, t’as besoin de concurrence, a-t-il lancé. C’est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent vu qu'il partira forcément dans un grand club. Et quand il jouera contre le PSG, il va marquer à coup sûr. Et c'est là qu'ils vont avoir de grands regrets.»

Vous allez bientôt savoir Nicolas Anelka

Concernant son ancien club justement et la perspective d’enfin remporter la Ligue des champions, Nicolas Anelka y croit fortement. «Le PSG ? C’est une grande équipe, lance-t-il. Avec les joueurs qu’ils ont, ils sont taillés pour gagner la Ligue des Champions. Ils vont finir par le faire.»

Mais l’ancien international tricolore, champion d’Europe 2000 pointe tout de même un hic dans la progression des coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé. «Le seul problème c’est la faible concurrence qui existe en Ligue 1, explique-t-il. Etre champion de France c’est bien, mais pour progresser à l’échelle européenne, ils ont besoin de matches difficiles régulièrement. J’espère que Marseille sera bientôt racheté par un richissime homme d’affaires du Golfe pour qu’ils aient une vraie concurrence. Pour le PSG c’est trop facile en Ligue 1.»

Souvent catalogué comme l’enfant terrible du football français notamment après l’épisode de Knysna en 2010 où il aurait insulté son entraîneur de l’époque Raymond Domenech, Nicolas Anelka a lancé une véritable bombe puisqu’un reportage va sortir dans les prochains jours sur Netflix. Il y dira «la vérité». «Tout le monde sait que les mots publiés dans la presse étaient faux. Vous allez bientôt savoir», a-t-il lancé. Les popcorns sont déjà sur la table.

