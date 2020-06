Ligue 1 : le conseil d'Etat rejette le recours de Lyon et suspend les relégations de Toulouse et Amiens

C'était une décision très attendue. Le Conseil d'Etat a rejetté mardi le recours de Lyon pour la reprise de la Ligue 1 mais a aussi suspendu les relégations en Ligue 2 d'Amiens et Toulouse.

Le juge des référés «valide la fin de la saison et le classement mais suspend les relégations», est-il écrit dans un communiqué de presse résumant cette ordonnance très attendue. Le magistrat enjoint la Ligue de football professionnel, en lien avec la Fédération française (FFF), de réexaminer, d'’ci au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice, qui pourrait se jouer à 22 équipes au lieu de 20 actuellement.

Ligue 1 de football : le juge des référés du Conseil d’État valide la fin de la saison et le classement mais suspend les relégations >> https://t.co/pXhs9v2OnG pic.twitter.com/bNMTFzxZqQ — Conseil d'État (@Conseil_Etat) June 9, 2020

Pour rappel, les trois formations contestaient la décision prise par le conseil d’administration de la Ligue, le 30 avril dernier, d’arrêter le championnat de Ligue 1 mi-mars suite à la pandémie de coronavirus qui touchait le pays. Le classement final, calculé à partir du nombre de points pris par rapport au nombre de matchs joués ne leur convenait absolument pas.

L’Olympique lyonnais, emmené par Jean-Michel Aulas qui n’a rien lâché depuis l’annonce de l’arrêt de la saison de Ligue 1, souhaitait reprendre et terminer l’exercice. Amiens et Toulouse, respectivement 19e et 20e, contestaient plutôt le classement final.

De plus, avec la suspension de la relégation des Amiénois et des Toulousains, ajoutés aux montées de Lens et Lorient, la Ligue 1 passera de 20 à 22 clubs. Le juge a en effet ordonné à la Ligue, «en lien avec les instances compétentes de la FFF, de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021.»

Au niveau inférieur, chez les amateurs, cette décision pourrait faire grand bruit. Une trentaine de clubs avaient déposés des recours contestant les montées et les relégations. Cette histoire est très loin d’être terminée.

