US Open, Roland-Garros… voici le calendrier de reprise ATP et WTA

L’ATP et la WTA ont communiqué mercredi les dates de reprise des circuits professionnels. Ainsi que les différents tournois qui auront lieu à court terme.

Les femmes reprendront la compétition le 3 août à Palerme (Italie) alors que les hommes se retrouveront à Washington le 14 août.

14 août : tournoi de Washington

22 août : Masters 1000 de Cincinnati

31 août-13 septembre : US Open

8 septembre : tournoi de Kitzbüel

13 septembre : Masters 1000 de Madrid

20 septembre : Masters 1000 de Rome

27 septembre-11 octobre : Roland-Garros

A further update on the intended schedule beyond Roland Garros, including a possible Asia swing ahead of the European indoor swing culminating with the season-ending #NittoATPFinals in London, is expected in mid-July.

