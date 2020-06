L'ancien champion Pascal Gentil futur ministre des Sports ?

Alors qu’un remaniement d’ampleur semble se préparer dans l’Hexagone, Pascal Gentil a fait acte de candidature pour devenir ministre des Sports. Dans une interview à l’Equipe, le double médaillé olympique de taekwondo a proposé ses services pour remplacer Roxana Maracineanu.

Le champion tricolore occupe le terrain ces derniers jours. Il donne même l’impression d’être en campagne. Après une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, puis sa signature dans une autre tribune destinée à encourager les Français à s’inscrire dans les clubs de sport, Gentil a exprimé sa volonté d’aider la France au sortir de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus. «Mon nom circule. Je ne prétends à rien mais je suis prêt à servir mon pays comme je l’ai toujours fait. Je suis un soldat, j’ai combattu pour la France, je suis allé chercher des médailles. Je suis quelqu’un qui rassemble et dispose de réseaux politiques, sportifs et économiques. C’est dans les réseaux d’influence politique que l’on m’a suggéré d’entrer», a confié l’ancien sportif au quotidien.

Et il est animé par la volonté de redonner toute son importance au sport qui a fortement été impacté par la pandémie et souvent mis de côté. «Oui, le sport mérite plus de considération ! Le gouvernement a très bien géré cette crise sanitaire. Néanmoins, à part Jean-Michel Aulas qui défend bec et ongles son bébé, je trouve dommage qu’il n’y ait pas eu plus de personnes qui se soient dressées pour sauver et défendre le sport. Je suis triste de voir que le sport français est à l’arrêt alors que tous les championnats (de football) ont repris dans les pays européens», a-t-il regretté.

En vue d’une éventuelle nomination, Pascal Gentil a dressé quelques lignes de son champ d’action. «Il faut déjà se remettre au travail et faire en sorte que les gens puissent reprendre une pratique sportive dans des conditions sanitaires réelles», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «Demain, si je suis appelé à des fonctions, je réunis tous les présidents de fédération et on décide ensemble parce que je n’ai pas l’impression qu’ils aient été très écoutés jusqu’à présent.»

S’il venait à se confirmer, le remaniement gouvernemental pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine à l’issue du second tour des élections municipales.

Retrouvez toute l’actualité du Sport ICI