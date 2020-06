Karim Benzema, un «talon d’or» futur ballon d’Or ?

Karim Benzema n’en finit plus d’impressionner son monde cette saison. A 32 ans, l’attaquant du Real Madrid semble être au sommet de sa forme. De quoi lui voir un avenir doré ?

Dix ans que l’attaquant français est à la Maison Blanche. Dix ans qu’il continue de régaler et d’être incontournable. Le véritable successeur de Raul à la pointe de l’attaque merengue en aura vu du monde tenter de lui prendre sa place. Chicharito, Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor, Mariano Diaz, Alvaro Morata… ils sont nombreux à avoir été mis en concurrence avec le «Nueve» mais se sont tous mordus les dents. Et encore, on pourrait ajouter Jesé, Angel Di Maria ou encore Denys Cheryshev qui n’évoluaient pas vraiment au même poste que lui.

Il faut dire que Karim Benzema a toujours été un monstre de travail et cette saison, l’ex-lyonnais le prouve encore. Et bien plus depuis la reprise de la Liga après l’arrêt du championnat dû à la pandémie de coronavirus.

En cinq matchs (cinq victoires), «KB9» a été buteur à deux reprises (contre Valence et la Real Sociedad) mais c’est surtout montré essentiel dans le jeu. Véritable leader technique de l’équipe de Zinédine Zidane, il a délivré 7 passes décisives depuis le début de la saison dont une sublime, dimanche, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (0-1). Une talonnade incroyable qui lui vaudra le surnom de «talon d’or» dans la presse.

CR7, Messi et surtout Lewandowski

Auteur de 17 buts cette saison en Liga, il est le 2e meilleur buteur derrière Lionel Messi. Et avec la possibilité de décrocher un nouveau championnat, son troisième avec 2012 et 2017, qui lui permettrait de garnir sa belle vitrine avec le Real Madrid (déjà 17 trophées dont 4 Ligues des champions), il pourrait ainsi postuler très fortement pour le prochain Ballon d’or. Sans oublier que le Real est encore en lice pour une nouvelle C1.

Reste que la saison est encore très longue et surtout il est loin d’être le seul à postuler. Evidemment Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) et Lionel Messi seront toujours de la partie mais un autre attaquant fait beaucoup parler de lui cette saison : Robert Lewandowski. Le Polonais du Bayern Munich a inscrit 34 buts en Bundesliga cette saison. Et surtout 49 toutes compétitions confondues. Et il reste encore la Ligue des champions à disputer. Sans oublier que d’autres joueurs pourraient se révéler d’ici les votes et notamment du côté du PSG (Neymar et Kylian Mbappé). Autant dire que le grand gagnant de la C1 prendrait une avance sur tous les autres.

En tout cas, Ballon d’or ou pas, Karim Benzema, qui a été classé 9 fois dans le Top 30 de ce prestigieux trophée, réalise une saison incroyable. Et même une carrière splendide. Et ne cesse «de fermer des bouches» comme a pu le confier «Zizou» il y a quelques jours.

