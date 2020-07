OM : Mourad Boudjellal va bien «arriver au Sporting Toulon»

Mourad Boudjellal, à la tête d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille, a confié jeudi qu’il avait bien l’intention de s’engager avec le Sporting Club de Toulon, club de National 2.

Dans une interview accordée à Azur TV, l’ancien patron du Rugby club toulonnais, qui a présenté récemment son projet mené avec l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, a indiqué qu’il avait «un engagement avec Toulon, j'ai dit et répété que je veux que ce club monte en Ligue 1.»

A la question de savoir si l’offre d’achat venait à être acceptée par Frank McCourt, que ferait-il ? Mourad Boudjellal a tenté de s’expliquer. «Pour moi, c’est en deux étapes. On va s’occuper de la première et puis on verra ce qui se passera dans les six prochains mois, dans les deux prochaines années, a-t-il confié. C’est sûr que si je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2, il y aura un véritable choix à faire.»

Mais à qui le créateur de Soleil Productions donnera sa priorité ? «Je ne sais pas, a répondu Mourad Boudjellal. J’ai soixante ans de vie à Toulon. J’en aurais deux ou trois ailleurs, ça dépendra du temps que Toulon mettra. À mon avis trois ans c’est le maximum. Si ça se fait, je ne sais pas ce que je vais vivre. Mais mes enfants sont nés à Toulon... » Avantage de La Rade face à La Canebière ?

