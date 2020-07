Noah Lyles bat le record d'Usain Bolt sur 200m, puis réalise son erreur

Il a vécu le plus beau moment de sa vie, avant de retomber de haut. Le sprinteur américain Noah Lyles a cru jeudi avoir battu le record du monde du 200 mètres, détenu par Usain Bolt, avant de découvrir qu'il s'agissait d'une erreur.

Lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée de la course organisée dans le cadre des Inspiration Games, l'actuel champion du monde du 200 mètres a vu s'afficher un incroyable chrono à 18,90 secondes. Mieux que le record de 19,19 secondes d'Usain Bolt en 2009.

"That CANNOT be right, can it?"





At first glance, USA's Noah Lyles appears to clock 18.91 in the men's 200m race at the #InspirationGames





But it turns out he began from the wrong starting block, only running 185m, NOT 200m.



But still very fast https://t.co/YUCNA8cqpP pic.twitter.com/17cVvvkqdX

— CBC Olympics (@CBCOlympics) July 9, 2020