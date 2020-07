Saison 2020 : Fabio Quartararo, objectif victoire

Espoir 2019, le Français Fabio Quartararo, qui sera en lice ce week-end en Espagne pour le lancement de la saison 2020 de Moto GP, vise cette année une première victoire en grand prix.

L’année de la confirmation ? C’est en tout cas le souhait du Français, «rookie of the year» l’an passé après sa cinquième au classement du championnat acquise grâce à sept podiums dont cinq deuxièmes places.

Fabio Quartararo, qui porte encore les couleurs de l’écurie SRT, avant de rejoindre l’an prochain l’écurie d’usine Yamaha pour succéder à Valentino Rossi, a d’ailleurs des fourmis dans les jambes et les bras et espère briller d’entrer sur le circuit de Jerez. Même si le pilote français ne participera pas vendredi aux 20 premières minutes de la 1re séance d’essais libres. Il lui est reproché d’avoir pris part à des essais privés avec une moto non conforme au règlement.

Back on track pic.twitter.com/S3s3ktzHph — Fabio Quartararo (@FabioQ20) July 15, 2020

Mais le Niçois, âgé de 21 ans, aura fort à faire avec le sextuple champion du monde intouchable Marc Marquez. «L’an dernier j’ai eu des opportunités de le battre. Mais honnêtement, l’an dernier, Marquez a fait une saison incroyable, l’une des meilleures du MotoGP, avait-il confié il y a quelques jours sur Motogp.com. Son pire résultat a été une deuxième place. Donc cette année j’espère pouvoir me battre plus avec Marc Marquez. Nous travaillons pour nous battre plus.»

Fabio Quartararo, qui aura une moto beaucoup plus puissante que l’an dernier, s’est en tout cas préparé comme il se doit. En Andorre, où il réside, il a passé les mois d’inactivité, dûe à la pandémie de Covid-19, à parfaire sa condition physique.

Reste désormais à voir si tout cela suffira pour rapporter à la France une première victoire en catégorie reine depuis celle de Régis Laconi en 1999.