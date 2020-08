Le PSG s'impose face à Sochaux (1-0) en match amical

Le PSG s'est imposé 1 à 0 contre Sochaux en match amical ce mercredi soir.

Avant d'affronter l'Atalanta Bergame en quart de final d'une Ligue des champions particulière mercredi 12 août à Lisbonne, le club de la capitale s'est offert un succès contre Sochaux, club de Ligue 2, dans un Parc des Princes interdit au public. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Eric Chupo-Moting à la 15e minute.

Prochaine échéance L'@Atalanta_BC le 12 août en quart de finale de @ChampionsLeague

Mbappé, blessé, n'a pas participé à la rencontre et la plupart des cadres de l'équipe (Neymar, Thiago Silva, Icardi, Kimpembe,...) ont été laissés au repos avant l'une des rencontres les plus importantes de la saison. Juan Bernat, de retour de blessure, a participé au match et Thomas Tuchel, son entraîneur, a estimé qu'il pourra peut-être tenir sa place contre le club italien, mercredi. Marco Verratti, victime d'une «contusion importante» au mollet est incertain.

Les Parisiens viennent de gagner coup sur coup la Coupe de la Ligue, face à Lyon, et la Coupe de France, face à Saint-Etienne.