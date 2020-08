Ils jouent nus pour protester contre le foot business

Une façon originale de dénoncer le «foot business». Les joueurs de deux équipes de la ville allemande de Oer-Erkenschwick (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) ont disputé une rencontre entièrement nus, dimanche.

«Le football est malade, c'est pour ça que nous sommes tous nus», a déclaré au magazine spécialisé 11 Freunde l'artiste Gerrit Starczewski, à l'origine de cette initative. «Tout le monde veut être authentique. Mais je pense que vous n'êtes authentique que si vous vous passez du superflu, des panneaux publicitaires aux vêtements».

Les joueurs, dont les numéros avaient été inscrits à la peinture sur le dos, avec des couleurs différentes pour reconnaître les équipes, avaient uniquement gardé leurs chaussures, chaussettes et protège-tibias, afin de ne pas se faire mal en jouant.

S'il a voulu dénoncer les quantités excessives d'argent dans le foot et la corruption qui touche les insitutions, Gerrit Starczewski se montre également critique vis-à-vis de la dictature de l'apparence qui s'impose aux joueurs, amplifiée par les réseaux sociaux. «J'ai voulu montrer un exemple de diversité et de naturel, contre la dépendance et l'influence des réseaux sociaux et des faux idéaux de beauté», particulièrement présents dans le foot, a-t-il expliqué. «Tout doit être parfait désormais, et à l'arrivée tout est lié au business».