Christopher Froome et Geraint Thomas pas retenus pour le Tour de France

Vainqueurs de cinq Tour de France à eux deux, Christopher Froome (2013, 2015, 2016, 2017) et Geraint Thomas (2018) n'ont pas été retenus pour disputer l'épreuve cette année.

Membres de l'équipe Ineos, qui compte également le vainqueur de la Grande Boucle 2019, le colombien Egan Bernal, Christopher Froome et Geraint Thomas ne font pas partie des huit coureurs de l'équipe qui disputeront le Tour de France, qui part cette année le 29 août de Nice.

Le manager d'Ineos, Dave Brailsford, a annoncé dans un communiqué que Geraint Thomas sera aligné sur le Tour d'Italie et que Chris Froome, lui, visera le Tour d'Espagne. «Chris est une légende de notre sport (...). Nous voulons le soutenir pour qu'il puisse remporter un autre grand tour et la Vuelta lui laisse un peu plus de temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau».

La décision est surprenante s'il on prend en compte le palmarès des deux hommes, mais pas en regardant de près leurs performances récentes. Lors du Critérium du Dauphiné, qui vient de s'achever, les deux champions ont terminé loin des premières places : Froome a décroché la 71e place et Thomas la 37e. Loin de leurs standards habituels donc.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020