Tour de France : une équipe sera expulsée de la compétition à partir de deux cas de coronavirus

Un protocole sanitaire strict. ASO, société organisatrice du Tour de France, a déployé une série de règles sanitaires afin d'éviter toute apparition de foyer épidémique lors de la compétition. Dont l'une des mesures obligera une équipe à retirer de la course si deux de ses coureurs sont testés positifs au coronavirus.

Dans un document de 18 pages qu'a pu consulter Het Nieuwsbald, ASO détaille tout un ensemble de mesures à adopter lors des trois semaines de compétition, dont le départ sera donné le 29 août prochain à Nice.

Un cas positif de coronavirus n'entraînera pas l'arrêt de la Grande Boucle, mais deux cas au sein d'une même formation pourraient contraindre l'équipe à quitter le peloton. «Si deux personnes ou plus de la même équipe présentent des symptôme fortement suspects ou ont été testées positives au covid-19, l'équipe en question sera expulsée du Tour de France», indique le document. Plus précisément : «ses coureurs ne seront pas autorisés à prendre le départ du Tour de France - ou de l'étape suivante - et le personnel de l'équipe se verra retirer son accrédiation».

Poussant le protocole un peu plus loin, ASO prévient : «toute personne présentant des signes graves d'infection basés sur de multiples symptômes sera également éliminée avant même qu'un contrôle de suivi COVID-19 ne soit effectué»

Ce seront les médecins d'équipe et le personnel médical de course qui trancheront de l'avenir d'une équipe dans la compétition, en guettant le moindre symptôme.

De même, une enquête des «cas contact» sera menée si un coureur est testé positif. Ainsi, toute personne qui entre en contact étroit avec un coureur ou un membre du personnel dont le résultat est positif pendant la course pourrait également être expulsée du Tour, ou devra réaliser une quarantaine de 14 jours.

Une unité médicale mobile COVID-19 sera présente à chaque étape de la journée pour accélérer tous les tests requis sur place.