PSG-Bayern : La belle histoire autour des chaussures de Kylian Mbappé

Match spécial, chaussures spéciales. Pour la finale de la Ligue des champions, ce dimanche, contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé va chausser une paire de crampons particulière.

Elle lui rappellera son enfance. Sur la pelouse du stade la Luz, le champion du monde tricolore aura aux pieds la Mercurial Superfly 7 Elite Rosa FG, qui a été conçue spécialement pour lui par son équipementier Nike. Cette paire est une réédition d’un modèle né en 2008 et rendu célèbre par Franck Ribéry, ancienne idole du… Bayern Munich.

A l’époque, Mbappé n’avait qu’une dizaine d’années et ses parents lui avaient fait un joli cadeau. Après avoir économisé pendant plusieurs mois, ils avaient offert ce même modèle au prodige de Bondy. «En 2008, mes parents ont économisé un trimestre pour m’offrir la première édition de la Mercurial Pink Panther portée par le grand Franck Ribéry. Je porterai la nouvelle version de ce modèle en finale de la Ligue des champions», a posté le n°7 du PSG sur son compte Twitter.

Les supporters parisiens espèrent que cette paire de crampons va permettre à Kylian Mbappé, muet sur la scène européenne depuis la dernière journée de la phase de groupes contre Galatasaray (5-0), de trouver le chemin des filets et d’emmener Paris sur le toit de l’Europe.

In 2008, my parents saved up for a quarter to offer me the first edition of the Mercurial Pink Panther worn by the great @FranckRibery





Now in 2020 I will be wearing the new version at the Champions League final.



@NikeFootball pic.twitter.com/AVy53NbKDl

— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 21, 2020