Equipe de France : Deschamps rappelle Rabiot et convoque Aouar, Camavinga et Upamecano pour la première fois

Trois petits nouveaux et un retour. Plus de neuf mois après le dernier rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps a innové, ce jeudi, pour sa première liste de l’année en vue des matchs de Ligue des nations en Suède et contre la Croatie avec les premières convocations d’Houssem Aouar, Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga, et la réintégration d’Adrien Rabiot.

Personne n’avait vu venir le retour de l’ancien Parisien. La porte des Bleus semblait fermée après avoir refusé d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Mais un peu plus deux ans plus tard, le patron des champions du monde a décidé de lui donner une nouvelle chance, justifiée par ses récentes performances avec la Juventus Turin.

«Adrien a retrouvé un très bon niveau avec la Juventus. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, mais je ne suis pas quelqu’un qui aime prendre des décisions radicales. Il est resté sélectionnable, j’ai pris la décision de le faire revenir», a expliqué Deschamps. Reste à savoir comment le principal intéressé accueillera cette convocation. «J’ose penser qu’il sera là lundi, et j’aurai l’occasion de discuter avec lui», a assuré le sélectionneur.

Pour ce rassemblement, Rabiot sera accompagné au milieu de terrain du jeune Eduardo Camavinga. A seulement 17 ans, le Rennais, courtisé par les plus grands clubs européens, a été appelé pour la première fois pour compenser l’absence de dernière minute de Paul Pogba, testé positif au coronavirus déjà à l’origine du report de tous les rendez-vous internationaux du printemps et surtout de l’Euro 2020. Et malgré son âge, Deschamps lui prédit un avenir en bleu tout tracé. «Il est déjà capable de faire de belles choses, il a un potentiel qui l’amènera à faire partie intégrante de cette équipe tôt ou tard», a-t-il assuré.

Ces propos peuvent aussi s’accorder au solide défenseur Dayot Upamecano (21 ans), qui va également découvrir l’équipe de France. «C’est un joueur qui est fort athlétiquement, qui va vite et qui est bon dans les duels», a confié Deschamps à propos du demi-finaliste de la Ligue des champions avec le RB Leipzig.

Lui aussi dans le dernier carré du Final 8 avec l’OL, Houssem Aouar est le dernier novice de cette liste. Et pas le moins attendu. «On le suit depuis un moment», a confié Deschamps, qui a fini d’être convaincu par ses dernières prestations sous le maillot lyonnais, que ce soit en finale de la Coupe de France ou sur la scène européenne.

En dépit d’un groupe largement renouvelé, qui enregistre également le retour d’Anthony Martial, Didier Deschamps pourra compte sur plusieurs champions du monde, comme Hugo Lloris, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, pour le déplacement en Suède (5 septembre) et la rencontre face à la Croatie (8 septembre) dans un remake de la dernière finale de la Coupe du monde.