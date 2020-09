Vidéo : Le KO dévastateur en UFC de Khamzat Chimaev au bout de 17 secondes

Khamzat Chimaev n’a pas traîné. Le Suédois d’origine tchéchène n’a eu besoin que de 17 secondes, samedi, pour mettre KO son adversaire lors de l’UFC Vegas 11.

Une énorme droite en plein visage a suffi au nouveau phénomène UFC pour envoyer au tapis l’Américain Gerald Meerschaert. Ce succès expéditif est venu confirmer les débuts tonitruants de Chimaev dans l’octogone. Son bilan affiche 9 victoires en autant de combats, dont 6 par KO et 3 par soumission.

Devenu en quelques mois seulement l’un des combattants les plus populaires en MMA, il a bien l’intention de continuer à faire des ravages. «Quand tu gagnes tes combats comme ça, tout le monde t’aime», a déclaré Chimaev, déjà tourné vers ses prochains combats.

«Je dois continuer comme ça», a-t-il ajouté. Ses futurs adversaires sont prévenus. A commencer par Demian Maia, qu’il devrait affronter sur Fight Island.

