Vidéo : les plus beaux KO d’Israël Adesanya avant l'UFC 253

Avant le grand affrontement entre Israël Adesanya et Paulo Costa à l'UFC 253, qui se tiendra sur la «Fight Island» d'Abu Dhabi, retour sur les plus beaux KO du combattant néo-zélandais, originaire du Nigeria.

Agé de 31 ans, Israël Adesanya a d’abord fait ses gammes en Boxe-thaï, où il a notamment été champion lourd-léger et poids lourd et le plus titré du «King In The Ring» avant d’atterrir dans les octogones d’UFC (19-0). Depuis avril 2019, il est champion par intérim des poids-moyens et depuis octobre 2019, champion de la catégorie.

Le dernier combat d'Israël Adesanya remonte à mars 2020 et une victoire contre Yoel Romero à l'UFC 248 de Las Vegas.