Vidéo : quand Zlatan Ibrahimovic la joue «Benjamin Button»

Auteur d'un doublé lundi avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, bientôt 39 ans, a une nouvelle fois prouvé que l'âge n'avait aucune incidence sur ses performances.

L’ancien attaquant du PSG a frappé fort pour la 1re journée de Serie A en inscrivant les deux seuls buts de la partie contre Bologne (2-0) à deux semaines de souffler ses 39 bougies. «Si j’avais eu 20 ans ce soir, j’aurais marqué quatre buts, pas deux, mais heureusement j’en ai 39. Je suis comme Benjamin Button : je suis né vieux, mais je vais mourir jeune», a commenté «Ibra» à l’issue du match.

Zlatan Ibrahimovic, 40 år nästa år, startar säsongen med att göra 1-0 och 2-0 för Milan mot Bologna.pic.twitter.com/7O7puUJkXQ — Simon Norberg (@__SimonSays__) September 21, 2020

Alors qu’on le pensait en pré-retraite depuis son retour en Italie en janvier dernier et après une grosse blessure, Zlatan Ibrahimovic prouve une nouvelle fois qu’il est «immortel» et qu’il compte se donner à fond le plus longtemps possible. Pour battre des records mais aussi pour ramener Milan au haut niveau.

«Sérieusement, l'équipe a bien travaillé : il est clair que nous ne sommes pas encore à 100%, mais il était important de bien commencer, a-t-il rappelé. L’objectif est de faire mieux que l'année dernière. (...) Cette année, nous devons penser de match en match, jouer avec confiance, comme si c'était toujours une finale.»

Et avec le Suédois à ce niveau, les jeunes rossonneri ont un exemple parfait à suivre. S’il a ce niveau à son âge, les autres n’ont aucune excuse.