Roland-Garros 2020 : la montre à 900.000 euros de Rafael Nadal

Rafael Nadal et Richard Mille, c’est une histoire qui dure. L’Espagnol célèbre, cette année, les dix ans de son partenariat avec l’horloger suisse. Et pour l’occasion, il portera à son poignet sur la terre battue de Roland-Garros une toute nouvelle montre estimée à 900.000 euros.

Ce modèle lui portera-t-il chance pour décrocher sa 13e Coupe des Mousquetaires ? Baptisée RM 27-04, elle s’inscrit en tout cas dans la lignée des montres de la collection créée spécialement pour le Majorquin. Composée à 90% de titane, elle concilie à la fois légèreté (30 grammes bracelet compris) et résistance. Le mécanisme de suspension par câble au sein du boitier, «s’inspirant du principe même du cordage d’une raquette», permet à cette montre «de résister à des accélérations de plus de 12 000 g». Un nouveau record chez Richard Mille.

«Quand je suis sur le court, Richard et moi avons un objectif très clair : faire en sorte que chaque pièce soit extrêmement légère et s’adapte parfaitement à mon poignet. Ces deux caractéristiques sont essentielles, et les équipes ont su les fournir, tout en créant des montres d’une étonnante résistance, car le tennis peut entraîner des mouvements de bras et de poignets très violents», a confié Nadal dans un communiqué.

D’un point de vue esthétique, la RM 27-04, étanche à 50 mètres, est composé d’un bracelet bleu et le nom du numéro 2 mondial est gravé au dos du cadran alors que son surnom («Rafa») figure sur le côté. Ce bijou de technologie, disponible à seulement cinquante exemplaires, coûte pas moins de 900.000 euros. Soit plus de la moitié de la somme promise au vainqueur de Roland-Garros cette année (1,6 millions d’euros).

Suspended time for an unbreakable watch, the RM 27-04 is the new ally of Rafa on the court. @RafaelNadal #RM2704 #RAFAELNADAL #RICHARDMILLE pic.twitter.com/VmJpQgd5lU

