LNB : une plate-forme pour regarder tous les matchs du championnat de France de basket gratuitement

La Ligue Nationale de Basket tend les bras au grand public. Après l’annonce de son retour en clair sur les chaîne L’Équipe et Sport, la LNB vient de dévoiler sa plate-forme de streaming en accès gratuit.

Les fans de la balle orange sont invités à se rendre sur le site www.LNB.tv pour suivre l’ensemble des matchs de Jeep® ÉLITE et de PROB, en intégralité, aussi bien en direct qu’en replay. Petit bonus : toutes les rencontres seront accompagnées de commentaires.

Bien évidemment, celles qui sont diffusées en clair sur L’Équipe ou Sport – deux rencontres par semaine minimum – ne seront pas accessibles via la plate-forme en direct. Elles le seront toutefois 24h après leur diffusion.

Les premiers matchs en direct seront disponibles dès demain, vendredi 2 octobre, avec pour commencer la confrontation entre Cholet et Boulogne-Levallois en Jeep® ÉLITE. Cinq rencontres de la Leader’s Cup Pro B seront également au programme de la soirée. Sur l’ensemble de la saison, plus de 600 matchs seront accessibles (une quarantaine de matchs seront diffusés sur les chaînes L’Equipe et Sport au total, ndlr).

A noter que la totalité des rencontres jouées pendant les premières journées du championnat seront également disponibles gratuitement, et sans abonnement (mais une inscription est nécessaire), sur LNB.tv.

Pour les fans de basket, le lancement de cette plate-forme est une excellente nouvelle puisqu’elle confirme la volonté de la LNB de renouer avec le grand public en offrant la possibilité de suivre le championnat en s’adaptant à l’évolution des usages.

«La visibilité du basket français est au cœur de notre stratégie. En rendant nos championnats accessibles à tous, nous souhaitons accélérer le développement de notre sport. Le lancement de la plateforme LNB.TV est une étape importante dans la mise en place de cette stratégie. Cela démontre également notre capacité d’innovation face à l’évolution de la consommation du sport en digital», explique Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket.