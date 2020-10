Parcours, équipes, favoris, Covid-19, TV, palmarès… tout ce qu'il faut savoir de la Vuelta 2020

Le Tour d’Espagne 2020, qui s’élancera mardi d’Irun dans le Pays basque, offrira un parcours très montagneux et un plateau assez relevé.

Placée un mois après le Tour de France et en même temps que le Tour d’Italie, la Vuelta 2020 va se dérouler dans un climat un peu plus froid qu’à son habitude. Le Tour d’Espagne, qui devait avoir lieu du 14 août au 6 septembre, a en effet été décalé à cause de la pandémie du Covid-19.

Le parcours

Etape 1 : Irun- Arrate Eibar (173km), mardi 20 octobre

Etape 2 : Pamplona-Lekunberri (151,6km), mercredi 21 octobre

Etape 3 : Lodosa – La Laguna Negra -Vinuesa (166,1 km), jeudi 22 octobre

Etape 4 : Garray. Numancia – Ejea de los Caballeros (191,7 km), vendredi 23 octobre

Etape 5 : Huesca – Sabinanigo (184,4 km), samedi 24 octobre

Etape 6 : Biescas – Col du Tourmalet (136,6 km), dimanche 25 octobre

Etape 7 : Vitoria-Gasteiz – Villanueva de Valdegovia (159,7 km), mardi 27 octobre

Etape 8 : Logrono – Alto de Moncalvillo (164 km), mercredi 28 octobre

Etape 9 : B.M Cid Campeador. Castrillo del Val – Aguilar de Campoo (157,7 km), jeudi 29 octobre

Etape 10 : Castro Urdialmes – Suances (185 km), vendredi 30 octobre

Etape 11 : Villaviciosa – Alto de La Farrapona. Lagos de Somiedo (170 km), samedi 31 octobre

Etape 12 : La Pola LLaviana/Pola de Laviana – Alto de l’Angliru (109,4 km), dimanche 1er novembre

Etape 13 : Muros – Mirador de Ezaro Dumbria (33,7 km), mardi 3 novembre

Etape 14 : Lugo – Ourense (204,7 km), mercredi 4 novembre

Etape 15 : Mos – Puebla de Sanabria (230,8 km), jeudi 5 novembre

Etape 16 : Salamanca – Ciudad Rodrigo (162 km), vendredi 6 novembre

Etape 17 : Sequeros – Alto de La Covatilla (178,2 km), samedi 7 novembre

Etape 18 : Hippodrome de la Zarzuela – Madrid (124,2 km), dimanche 8 novembre

Les équipes engagées

Jumbo-Visma

Deceuninck-Quick Step

UAE Team Emirates

Trek-Sagafredo

Team Sunweb

Astana Pro Team

Bora-Hasgrohe

Ineos Grenadiers

Mitchelton-Scott

Groupama-FDJ

EF Pro Cycling

Bahrain-McLaren

AG2R-La Mondiale

CCC Team

Lotto Soudal

Cofidis

NTT Pro Cycling Team

Movistar Team

Israel Start-up nation

Total Direct Energie

Burgos BH

Les favoris

Primoz Roglic

Richard Carapaz

Thibaut Pinot

Tom Dumoulin

Alejandro Valverde

Christopher Froome

Enric Mas

Guillaume Martin

Daniel Martin

Le palmarès

2019: Primoz Roglic

2018: Simon Yates

2017: Chris Froome

2016: Nairo Quintana

2015: Fabio Aru

2014: Alberto Contador

2013: Chris Horner

2012: Alberto Contador

2011: Chris Froome

2010: Vincenzo Nibali

Programmation TV

La 75e édition du Tour d’Espagne sera à suivre en direct sur l’ensemble des plate-formes d’Eurosport.

Protocole sanitaire (Covid-19)

Pour éviter les risques, neuf ascensions seront interdites au public, dont les sept arrivées au sommet.