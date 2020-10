XV de France : un joueur bientôt jugé pour cambriolage

Mohamed Haouas rattrapé par son passé ? Le pilier de Montpellier et de XV de France est convoqué devant le tribunal correctionnel en janvier prochain pour des affaires de cambriolage commis six ans plus tôt.

Il était âgé de 19 ans au moment des faits. Encore méconnu, Mohamed Haouas, qui a grandi dans le quartier populaire du Petit Bard à Montpellier, se serait rendu coupable avec un complice de cambriolages de bureaux de tabac dans la région. Interpellé, il avait passé quatre jours en maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. Remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire jusqu’en janvier dernier, il devra rendre des comptes devant la justice le 29 janvier.

Ces antécédents n’ont pas empêché Haouas, ancien pensionnaire de la marine nationale, d’être appelé en équipe de France pour la première fois en début d’année, lui qui a connu un chemin tortueux avant d’atteindre le haut niveau. «Le passé, je m’en fous. Moi, ce qui m’importe, c’est le joueur que j’ai rencontré, la personne que j’ai rencontrée», avait déclaré l’entraîneur des avants William Servat.

Avant cette convocation, le pilier, titularisé, le week-end dernier, lors de la victoire contre le pays de Galles (38-21), aura des échéances importantes sur le terrain. A commencer par la rencontre décisive, samedi, face à l’Irlande, qui pourrait permettre au XV de France de remporter le tournoi des 6 Nations pour la première fois depuis dix ans.