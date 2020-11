Porto-OM : quand Tarik Sektioui ridiculisait Marseille et Mandanda

Mardi, l’OM ira affronter le FC Porto en Ligue des champions. Un club qui ne lui a jamais réussi, comme ce soir de novembre 2007 où Steve Mandanda encaissait un but collector de Tarik Sektioui.

Ce soir-là, Marseille et son portier se présentent dans le stade du Dragao tout d’orange vêtu avec l’envie de décrocher une première victoire. Malheureusement, les Phocéens, défaits 2-1, encaissaient un but resté historique.

Parti de son camp, Tarik Sektioui, qui a pris sa retraite en 2011, a passé la défense marseillaise (composée entre autres de Gaël Givet ou encore Julien Rodirguez) en revue avant de dribbler Mandanda.

O Estádio do Dragão, casa do @FCPorto, comemora hoje 15 anos de existência. Para celebrar, recordamos este golo de Tarik Sektioui, em 2007/08.





«C'est un joli but, le plus beau de ma carrière», reconnaîtra le Marocain, qui avait fait ses débuts professionnels à l’AJ Auxerre (1997-1999) et qui désormais entraîne le club marocain de Berkane, avec qui il vient de remporter la Coupe de la CAF, l’équivalent de la Ligue Europa en Afrique. Il remettra d'ailleurs ça une dizaine de jours plus tard en inscrivant un but contre la France lors d'un amical avec le Maroc (2-2) au Stade de France.

Avec 3 défaites pour un petit nul, Marseille, entraîné par André-Villas Boas rêve d’enfin battre Porto mardi soir pour le compte de la 3e journée de C1.