«Mon bateau s'est plié en deux» : le récit de Kevin Escoffier secouru cette nuit par Jean Le Cam

«Vous voyez les films sur les naufrages, c'était pareil en pire», a témoigné Kevin Escoffier, une fois à bord du bateau de Jean Le Cam, qui l'a repêché dans les mers du sud ce mardi.

Troisième au classement général du Vendée Globe, le skipper du PRB avait déclenché, quelques heures plus tôt ce lundi, sa balise de détresse pour une importante voie d’eau. Il raconte son impressionnant naufrage : «En quatre secondes, le bateau a planté. L'étrave s'est retrouvée à 90 degrés, j'ai mis la tête dans le cockpit, il y a eu une vague. J'ai eu le temps d'envoyer un texto, la vague a fait sauter tout l'électronique. C'est un truc de barjot : le bateau s'est plié en deux».

UNE PREMIÈRE TENTATIVE D'APPROCHE AVORTÉE

C'est Jean Le Cam, au «plus près de l'objectif» comme il l'explique, qui s'est dérouté pour lui venir en aide. Il raconte à son tour : «Je me suis rendu à la position où la balise disait que le bateau était en détresse. J’arrive sur zone. Je vois Kevin Escoffier dans son radeau et je lui dis, comme j’ai la position nickel, je reviens, on ne va pas faire n’importe quoi».

Première tentative d'approche avortée par le Jean Le Cam qui fait un tour avant de revenir chercher Kevin Escoffier. «J’avais deux ris dans la grand-voile, grand-voile seule. Mais avec 32 nœuds et la mer qu’il y avait, ce n’était pas fastoche pour manœuvrer», explique celui qui avait été sauvé par... PRB, il y a quatre ans. Il faut aussi savoir que les mers du sud sont impitoyables, le vent souffle fort et les vagues forment des creux de plusieurs mètres.

«Je reviens là où je l'avais quitté et il n'y avait personne», poursuit Jean Le Cam. «Je suis revenu 5 ou 6 fois en faisant des virements de bord à chaque fois, donc je me suis dit "je reste en stand-by" [...] et à un moment, j'étais debout sur le pont et j'ai vu une apparition. J'ai vu de plus en plus la lumière, et là, tu passes du désespoir au truc de dingue [...] Je vois Kevin, je lui balance l'espèce de banane et il a réussi à l'avoir [...] C'était gagné et là bonheur»,

«On a bien bossé avec Jean»

«On a bien bossé avec Jean, on a bien bossé tous les deux», s'est ensuite félicité Kevin Escoffier, alors qu'il était au téléphone avec Jean-Jacques Laurent, le président de PRB. «Comme je disais à Jean, tu fais une course de barjot. Je suis désolé de te niquer ton truc», s'est excusé Kevin Escoffier auprès de Jean Le Cam qui a dû faire demi-tour pour venir le chercher.

Il s'est ensuite excusé auprès Jean-Jacques Laurent, le président de PRB qui a investi dans le bateau : « Jean-Jacques, je suis désolé pour le bateau [...] mais je n'ai pas de regret, j'ai renforcé le bateau tout ce que j'ai pu. Franchement, j'ai zero regret. J'ai mis 200 kilos de carbone dans le bateau, j'ai tout renforcé de partout», a-t-il expliqué, au sujet d'une première voie d'eau survenue il y a quelques jours et qu'il avait réussi à colmater.

IMAGES DU BORD @KevinEscoffier - une fois en sécurité à bord de #YesWeCAM - a pu échanger quelques mots avec Jean-Jacques Laurent, le Président de PRB.#VG2020 pic.twitter.com/wnBr1k3GQi — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 1, 2020

«Ce n'est que du matériel, rien de grave», lui a répondu Jean-Jacques Laurent, surtout soulagé que Kevin Escoffier soit sain et sauf. «J'en ai fais, mais celle-ci...» a d'ailleurs conclu ce dernier qui n'a pas fini sa phrase, mais on soupçonne aisément qu'il s'en souviendra. Plus de peur que de mal donc.