Coupe de France : l'édition 2021 annulée ?

La Coupe de France version 2020-2021 pourrait se voir annulée à cause du retard pris en raison de la pandémie de Covid-19 qui touche l’Hexagone.

En fin de semaine dernière, Noël Le Graët s’était montré assez pessimiste quant à la tenue des prochains tours de la compétition qui en est actuellement à la fin du 5e tour.

Alors que le calendrier avait déjà pris beaucoup de retard avec le deuxième confinement de l’année (30 octobre), la décision du gouvernement de ne pas autoriser la reprise du sport en club avant le 20 janvier a envoyé un nouveau signal négatif quant à une éventuelle reprise de la Coupe de France.

«Je pensais qu’on aurait pu jouer un peu plus vite, a confié le président de la Fédération française de football à France 3 Bretagne. Si j’écoute bien ce qui a été dit, on ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le 20 ou le 21 janvier, ça fait démarrer en février. C’est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu’à fin juillet. La décision mérite une réunion importante à la Fédération la semaine prochaine (cette semaine, ndlr) pour imaginer un calendrier qui puisse tenir la route, aussi bien pour le football pro que pour le football amateur.»

Si pour le moment, aucune décision finale n’a été prise, l’annulation de l’édition 2020-2021 est de plus en plus probable. Les clubs de Ligue 2 n’ont toujours pas fait leur entrée alors que ceux de Ligue 1 doivent, traditionnellement, entrés début janvier lors des 32es de finale.

Ce mercredi, Noël Le Gräet a d'ailleurs indiqué qu'il avait toujours l'espoir de voir la compétition se poursuivre. «Ce n’est pas cuit pour la Coupe de France ! De toute façon, en ce moment, cela change tous les jours. Ce qu’on annonce ce matin n’a rien à voir avec ce qui a été évoqué deux jours plus tôt. Cela change tous les jours, a rétorqué Le Graët au Parisien. Quel serait la dernière limite ? On peut tenir jusqu’au 30 janvier. Je crois vraiment qu’on peut trouver des solutions pour s’adapter. Nous réussirons à nous débrouiller et à trouver une formule. (…) Mais je le répète, pour moi c’est très clair : la Coupe de France aura lieu cette année. C’est sûr.»

En cas d’annulation de la Coupe de France, ce serait une première depuis 1992, suite au drame de Furiani avant la demi-finale entre Bastia et l’OM.

