Ligue des champions : Rennes à Krasnodar pour viser la Ligue Europa

En déplacement à Krasnodar (Russie), ce mercredi, le Stade Rennais, déjà éliminé de la Ligue des champions, va tenter de décrocher une victoire qui sera synonyme de reversement en Ligue Europa. Sinon, ce sera la porte.

Alors que Séville et Chelsea sont d’ores et déjà qualifiés et vont se battre pour la première place dès cette 5e journée de C1, Bretons et Russes vont disputer leur «finale» pour la troisième place. Deux formations novices dans la plus prestigieuse des compétitions qui ont la possibilité d’avoir une nouvelle chance européenne pour février prochain. Une victoire en Russie pour les hommes de Julien Stéphan, qui comptent un point (décroché lors de la première journée contre Krasnodar), leur sauverait donc la saison européenne.

Ce qui permettrait surtout aux Bretons de retrouver le sourire eux qui traversent une mauvaise passe. Avec une seule victoire lors de leurs 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues, les coéquipiers d’Eduardo Camavinga ne sont pas vraiment au meilleur de leur forme. Mais pas de quoi les inquiéter. «Les difficultés, c’est tout à fait normal dans une saison, a justifié Hamari Traoré. A nous de trouver les ressources nécessaires. Là on commence à sortir la tête de l'eau, il faudra retrouver le visage qu'on a montré face à Chelsea. (…) On est toujours en mission, chaque match est une mission (...) On va aller au front.»

D’autant qu’en face, Krasnodar n’est pas non plus en «forme». Seulement dixièmes du championnat russe, ils restent sur une seule victoire lors de leurs neuf derniers matchs. «C'est vrai que ces derniers temps ils ont un petit peu de mal. Il faudra continuer à les laisser dans ce trou-là (...) On a tous envie de vite rebondir, de retrouver la victoire très rapidement. C'est vrai qu'on est dans une passe assez difficile, avec une seule victoire dans nos 5-6 derniers matchs. Donc à nous de nous rattraper», a expliqué le Français Rémy Cabella, qui évolue dans le club russe.

Reste que les coéquipiers de l'ancien Marseillais auront à cœur de décrocher leur premier succès en Ligue des champions. D’autant qu’ils auront l’avantage d’avoir du public (10.000 personnes autorisées). «Aller jouer devant 10.000 personnes, ça va galvaniser tout le monde, eux mais nous aussi ça va nous permettre de jouer à nouveau dans une ambiance, a rassuré Julien Stéphan. Une ambiance qui sera forcément favorable à nos adversaires mais pour nous c'est une source de motivation également.» A démontrer sur le terrain.