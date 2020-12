Schumacher, Hill, Villeneuve… les pères et les fils en Formule 1

Mick Schumacher, qui fera ses débuts en Formule 1 la saison prochaine, rejoint la liste des pilotes qui ont succédé à leur père dans cette prestigieuse discipline. Et ils sont nombreux.

Après Michael, son père (7 titres de champion du monde, 91 victoires) - et Ralph, l’oncle - , un autre «Schumi» sera dans les paddocks de la F1 la saison prochaine. Il prendra place au volant de l’écurie Haas, qui roulait ces dernières années avec le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen. A 21 ans, Mick Schumacher, qui aura tous les yeux rivés sur lui, devient aussi et surtout un nouveau «fils de pilote» en Formule 1. Une liste qui s’agrandit.

Jos et Max Verstappen

Max Verstappen a suivi les traces de son père Jos assez rapidement. Et à 17 ans, le Hollandais, qui évolue chez Red Bull, est devenu le plus jeune pilote de l’histoire de la Formule 1 mais aussi le plus jeune vainqueur d’une course. Et avec 9 succès à ce jour, le fils a fait mieux que le père, pilote entre 1994 et 2003 et qui n’a eu que deux troisièmes places.

Keke et Nico Rosberg

En 2016, Nico Rosberg est devenu champion du monde après 111 courses disputées et au terme de sa 7e saison en Formule 1. Le pilote allemand-finlandais n’est autre que le fils de Keke Rosberg, Finlandais et champion du monde 1982 avec l'écurie Williams… alors qu'il n'avait remporté que 5 courses. Il reste le champion du monde avec le plus petite nombre de victoires.

Graham et Damon Hill

Les Britanniques ont été le premier duo père-fils champion du monde. Sacré en 1962 et 1968, Graham Hill n’a toutefois pas vu son fils Damon l’imiter en 1996. Le paternel est en effet décédé dans un accident d’avion quand son fils avait 15 ans.

Gilles et Jacques Villeneuve

La famille Villeneuve a aussi marqué la Formule 1. S’il n’a jamais été champion du monde, Gilles a remporté son premier Grand Prix de F1 en 1978 à domicile, au Canada sur le circuit qui porte désormais son nom. Décédé tragiquement en 1982 suite à un accident au Grand prix de Belgique, il ne verra pas son fils Jacques devenir champion du monde en 1996.

Jack et David Brabham

Parfois, la relève est beaucoup plus lourde pour les «fils de». Comme David Brabham, fils de Jack champion du monde à trois reprises entre 1955 et 1970. David, pilote entre 1990 et 1994, n’a lui pas inscrit le moindre point en 245 courses.

Nelson et Nelson Piquet Jr.

Même destin pour la famille Piquet. Le père Nelson aura été sacré trois fois entre 1978 et 1991 alors que son fils ne gagnera aucune course en 28 Grand Prix. En revanche, il se rattrapera en devenant le premier champion du monde de Formule E.