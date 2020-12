UFC : le salaire des combattants révélé

Alors que l’UFC devient de plus en plus populaire dans le monde, la question se pose concernant les salaires des combattants. Voici le classement.

Si l’année 2020, qui a été compliqué suite à la pandémie de Covid-19 qui a touché le monde et empêché la tenue de plusieurs combats mais surtout de gains avec la billetterie, n’est pas encore terminée et que les gains des combattants sur les 12 derniers mois ne sont pas encore connus, thesportsdaily.com a communiqué dernièrement ceux de l’an passé.

Le site spécialisé a ainsi classé les 589 combattants UFC. Et en tête, on retrouve Khabib Nurmagomedov, désormais à la retraite, avec 6,09 millions de dollars (5,04 millions d’euros). «The Eagle» devance Alistair Overeem (1,73 millions de dollars soit 1,43 millions d’euros) et Donald Cerrone (1,3 millions de dollars soit 1,03 millions d’euros). A noter que Francis Ngannou est 32e (525.000 dollars soit 434.000 euros) et Ciryl Gane 154e (132.500 dollars soit 110.000 euros).

A noter que ce ne sont que les salaires ainsi que les bonus et les primes de motivation. Certains combattants, souvent les plus performants, reçoivent des bonus supplémentaires qui ne sont pas forcément signalés ainsi que les part d’achats des PPV (les combats à la carte).