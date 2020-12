Dream Team Ballon d'Or : Zinédine Zidane oublié, Twitter enrage

Le XI de rêve du Ballon d’or France Football a été dévoilé. Et à la surprise générale, Zinédine Zidane n’y figure pas. Ce qui a déclenché la colère de plusieurs fans.

Lev Yachine – Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini – Diego Maradona, Xavi, Lothar Matthäus, Pelé – Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Voici la Dream Team Ballon d’Or suite au vote de 140 journalistes. Si elle a fière allure, force est de constater qu’un nom manque. Et pas n’importe lequel : Zinédine Zidane.

Dans ce Onze de légende – qui remplace cette année le Ballon d’Or pas attribué suite à la pandémie de Covid-19 –, la «Bible du football» a donc trouvé que «Zizou», qui aurait été le seul représentant français, ne méritait pas sa place.

After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad ! pic.twitter.com/jC95nllz9A

