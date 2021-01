Equipe de France : Didier Deschamps a déjà «une vingtaine» de joueurs pour l’Euro

L’Euro 2020, reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, c’est dans un peu plus de cinq mois. Mais Didier Deschamps a déjà en tête «une vingtaine» de joueurs amenés à composer sa liste des 23 pour le prochain Championnat d’Europe (11 juin-11 juillet).

Le dernier rassemblement des Bleus, avec les victoires au Portugal (0-1) et contre la Suède (4-2), a permis au sélectionneur tricolore de se faire une idée très précise du groupe qui participera à la compétition. Et il n’y a plus beaucoup de places à prendre.

«S’il n’y a pas d’impondérable, ou de difficultés, j’ai la grande majorité de la liste des 23 en tête. J’en ai une vingtaine disons», a confié, ce dimanche, Didier Deschamps dans Téléfoot. «Une grande vingtaine, 21, 22 et 23», a-t-il surenchéri dans un large sourire, «à partir du moment où ils sont en possession de leurs moyens, il n’y a pas de soucis».

L’une de ses dernières incertitudes concernent le poste de latéral droit derrière Benjamin Pavard, qui devrait se jouer entre Léo Dubois, Ferland Mendy ou encore Bouna Sarr et Ruben Aguilar. Dans l’axe de la défense, Clément Lenglet, Kurt Zouma ainsi que Dayot Upamecano pourraient également se disputer l’un des rares billets encore disponibles. Tout comme Eduardo Camavinga et Moussa Sissoko dans l’entrejeu.

une forte concurrence en attaque

En attaque, la concurrence promet d’être rude entre Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Houssem Aouar et Florian Thauvin pour accompagner Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. La deuxième partie de saison sera donc déterminante pour espérer faire partie de l’aventure.

Et relever le défi de l’équipe de France, qui se présentera en favori au regard de son statut de vice-championne d’Europe et de championne du monde en titre. «Cet Euro est un objectif important. Et à partir du moment où on est champion du monde en titre, en plus des résultats de l’année dernière, on peut avoir l’étiquette de favori», a affirmé le patron des Bleus.

Mais la tâche ne sera pas simple pour les Tricolores placés dans le groupe F avec l’Allemagne, le Portugal, champion d’Europe en titre, et la Hongrie avec un premier match contre la «Mannschaft» (15 juin). Un rendez-vous déjà déterminant.