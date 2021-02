UFC : le légendaire Alistair Overeem pulvérisé par Alexander Volkov (vidéo)

Sans pitié ! Dans le combat de la nuit à l’UFC, Alexander Volkov a pulvérisé tout en puissance le légendaire Alistair Overeem par TKO au deuxième round. Une véritable démonstration pour signer la plus belle victoire de sa carrière.

Le Russe n’a laissé aucun répit à son adversaire. Dès les premiers instants du combat, Volkov a pris le dessus sur le Néerlandais avec son allonge et ses coups de poing ont fait mal. Complétement dépassé, Overeem n’a jamais été en mesure de réagir et s’est rapidement retrouvé avec le visage en sang.

L’arbitre a finalement mis un terme à la rencontre après un ultime crochet du gauche de «Drago» qui a fini de détruire «The Demolition man». «J’ai eu l’impression de pouvoir le finir au deuxième ou troisième round. J’ai vu son visage. Il avait beaucoup de coupures et de sang. J’attendais un bon coup de poing. Et puis je l’ai fait», s’est félicité Alexander Volkov.

