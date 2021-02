Christophe Dominici : son père dévoile leur dernière conversation, deux jours avant son décès

Trois mois après le décès brutal de son fils, le père de Christophe Dominici témoigne dans Paris Match de leurs derniers mots échangés.

Au cours de cette conversation téléphonique, survenue deux jours avant le décès de l’ancien rugbyman, Janot Dominici sent à sa voix «traînante et lasse» de son fils, que quelque chose ne va pas. Tant et si bien qu’il se propose de remonter du sud de la France jusqu’à Boulogne pour le voir. «Mais non, je vais bien, je dors la nuit ; si tu devais venir, je te le dirais», lui répond son fils. L’épouse de Christophe Dominici lui expliquera qu’en réalité, il ne dormait plus, faisait des cauchemars et «se sentait épié».

Depuis plusieurs mois, l’ancien international était dépressif, profondément affecté par l’échec du projet de reprise du club de Béziers (ProD2). En juillet, il avait notamment été interné deux fois, en clinique et dans une maison de repos, rapporte Paris Match.

Janot Dominici estime que sa maladie n’a pas été correctement prise en charge. «Je m’en veux. On aurait pu le sauver, ça tient à si peu de choses ! J’en veux aussi aux psys qui n’ont pas pris au sérieux la maladie de mon fils. A quoi servent ces gens ? Une ordonnance et des visioconférences, ça ne suffisait pas pour le guérir», souligne-t-il au magazine.

Une «bouffée délirante aigüe», selon son père

Christophe Dominici a été retrouvé mort le 24 novembre dans le parc de Saint-Cloud, dans des circonstances qui restent floues. Les analyses toxicologiques n’ont révélé aucune trace de stupéfiants ou d’alcool dans son organisme. Et selon les premiers éléments de l’enquête, l’ancien international français avait été repéré sur le toit d’un bâtiment puis d’un manège dans l’enceinte du parc, quelques minutes avant son décès.

Pour autant, l’épouse et le père de Christophe Dominici réfutent le terme de suicide. Janot Dominici évoque un décès accidentel, «une chute pendant une crise, une bouffée délirante aigüe».

A voir aussi