Son livreur porte le même nom qu'une légende du foot brésilien et ça amuse beaucoup les réseaux sociaux

Après avoir commandé un repas sur l'application UberEats, un client s'est amusé du nom de celui qui allait lui livrer sa nourriture... Sans se douter un seul instant de ce qu'il allait se passer par la suite.

«Roberto Carlos récupère votre commande», sont les mots que Jordan a vu s'afficher sur l'écran de son smartphone. Ce qui lui a inspiré une bon mot, car Roberto Carlos est une légende du football brésilien, réputé pour ses frappes puissantes.

Man's gonna ping me my food from 40 yards out pic.twitter.com/x8dJksZ2bR

— Jordan (@TheKFCKezman) February 23, 2021