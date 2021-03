Football : Les 10 clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux en 2021

En plus des titres sur le terrain, les meilleurs clubs de football de la planète se battent aussi sur les réseaux sociaux pour avoir la plus grosse communauté. Voici le Top 10 des clubs les plus suivis en 2021.

Posséder la plus grande communauté est devenue une chose très importante pour les différentes formations de ballon rond. Être connu et reconnu sur le terrain est une chose mais l’être sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ou encore TikTok) et sur toute la planète en est une autre. En termes de marketing, c’est une donnée très importante.

En janvier dernier, le cabinet Deloitte, via son Deloitte Football Money League, a dévoilé son classement en janvier 2021. Et à ce petit jeu, c’est le Real Madrid qui est en tête devant son plus grand rival, le FC Barcelone.

Le top 10

1 – Real Madrid : 251,5 millions d’abonnés

2 – FC Barcelone : 248 millions d’abonnés

3 – Manchester United : 140,8 millions d’abonnés

4 – Juventus Turin : 102,9 millions d’abonnés

5 – Chelsea : 93,2 millions d’abonnés

6 – Liverpool : 91,7 millions d’abonnés

7 – PSG : 89,6 millions d’abonnés

8 – Bayern Munich : 87,1 millions d’abonnés

9 – Arsenal : 76,4 millions d’abonnés

10 – Manchester City : 75,9 millions d’abonnés.

