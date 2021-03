Arsène Wenger compare Kylian Mbappé à Pelé

Arsène Wenger s’est confié mercredi sur son admiration pour Kylian Mbappé, qu’il a comparé à Pelé.

L’ancien manager d’Arsenal, désormais en charge du développement mondial de la Fifa, a indiqué au Parisien qu’il verrait bien l’actuel attaquant du PSG et de l’équipe de France devenir l’un des tous meilleurs joueurs de la planète dans les prochaines années.

«Kylian sera sur l’un des toits du monde. Sur le toit de Paris, ou sur le toit de Madrid ou… Est-ce qu'il aura un ou plusieurs Ballons d'Or ? Je le souhaite. Kylian ne doit surtout pas se limiter», a expliqué l’ancien technicien de Monaco, qui a ensuite passé 34 ans sur le banc des Gunners qui a ensuite poussé la comparaison entre Kylian Mbappé (22 ans) et la légende Pelé.

«J'ai dit, voilà plusieurs années déjà, qu'il y avait des similitudes entre Kylian et Pelé. C'est un bon exemple à suivre. Pelé a joué quatre Coupes du Monde, il en a gagné 3. Kylian, à 22 ans, en a joué une et déjà gagné une, a expliqué Arsène Wenger. L'équipe de France, qui a été championne du monde avec des cadres jeunes et avec de la marge, a tout pour ne pas s'interdire de lutter pour remporter la prochaine.»