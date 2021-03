Espagne : le Real Madrid et Benzema arrachent le nul contre l'Atlético (1-1)

Grâce à un nouveau but de Karim Benzema, le Real Madrid a décroché le point du nul sur la pelouse de l’Atlético (1-1), dimanche, lors de la 26e journée de Liga.

Il a une nouvelle fois mis son costume de sauveur. Alors que les Colchoneros de Diego Simeone menaient au score depuis la 15e minute grâce à Luis Suarez, l’ancien buteur de l’Olympique lyonnais a égalisé en fin de partie (88e) après une combinaison avec Casemiro dans la surface, pour permettre au Real de rester dans la course au titre.

[VIDEO - BUT] #LaLiga



Karim Benzema remet les compteurs à zéro !



Double contact Une-deux But



KB9 sauve le Real dans le derby de Madrid !https://t.co/IS06obnkYR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 7, 2021

«Je crois que le nul est plus ou moins mérité, a confié Zinédine Zidane après la rencontre. C'est un point, on va continuer à lutter (pour le titre) jusqu'au bout. C'est notre objectif, continuer. Il reste encore beaucoup de matches en Liga, beaucoup de points en jeu. On peut toujours changer les choses. On est en train de faire les choses comme il faut, on sait aussi que l'on peut corriger certaines choses, et c'est ce que l'on va faire.»

Plus d'informations à venir…