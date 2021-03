PSG : Pochettino veut se «battre jusqu'à la mort» pour gagner la Ligue des champions

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a confié son désir de remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale. Coûte que coûte.

Bien parti pour se qualifier pour rallier les quarts de finale avant le match retour contre le FC Barcelone mercredi (victoire 1-4 en Catalogne à l’aller), Paris n’a jamais caché son rêve de décrocher la prestigieuse «Coupe aux grandes oreilles». Encore plus après avoir atteint la finale en août dernier (défaite contre le Bayern Munich).

Le PSG peut en tout cas compter sur son entraîneur argentin, également finaliste malheureux en 2019 avec Tottenham (défaite contre Liverpool), pour tout faire pour l’emmener au 7e ciel et soulever cette C1 tant espérée.

Pas concerné par la «remontada»

Dans un entretien accordé à l’AFP, Mauricio Pochettinho a confié qu’il était animé par cet objectif majeur. «Clairement, c'est l'ambition du club que de la gagner, a indiqué celui qui est arrivé en janvier en remplacement de Thomas Tuchel. Il y a beaucoup d'autres équipes qui veulent la remporter, ce n'est pas si facile. Nous avons conscience de notre responsabilité, et nous allons nous battre jusqu'à la mort pour y parvenir.»

L’ancien défenseur et capitaine du PSG a fait le parallèle avec son aventure à Tottenham et le temps qu’il a eu pour parvenir à atteindre la finale de la Ligue des champions. «(A Tottenham) nous sommes allés en finale après cinq années de travail, le temps de créer une structure qui puisse nous permettre ces ambitions-là, explique-t-il. Nous avions également passé un an sans recruter. Nous sommes à Paris depuis deux mois, ça fait une grande différence. C'était un autre projet à Paris ces dernières années, aujourd'hui nous voyons comment créer le nôtre. C'est un travail différent qu'à Tottenham, mais l'objectif reste le même, gagner.»

Et alors que certains évoquent une possible «remontada» du Barça, lui botte en touche et indique ne pas y penser. «Nous ne sommes pas affectés par ce passé, lâche Pochettino. Nous sommes venus ici avec un esprit libre, et sans préjugés. Ces idées transmettent uniquement de la négativité. Rester tourné vers le passé limite tes possibilités futures. Nous venons avec une énergie nouvelle, nous pensons que nous avons le potentiel pour rester en lice en Ligue des champions. Dans le foot, la conviction te permet de te rapprocher de la victoire.»