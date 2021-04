Ligue 1 : l'OM bat Dijon (2-0) et peut toujours rêver d'Europe

L'OM s'est imposé face à Dijon (2-0), dimanche soir en clôture de la 31e journée de Ligue 1 et se rapproche de la 5e place européenne.

Un succès précieux. Les Phocéens, qui restaient sur une lourde défaite contre Nice (3-0), ont donc bien profité de la trêve internationale pour travailler comme il se doit ce rendez-vous contre la lanterne rouge.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM avait préparé les coups de pied arrêtés. Les deux buts marseillais ont été inscrits de la tête par les deux défenseurs centraux: Leonardo Balerdi, juste avant la pause à la suite d'un corner de Dimitri Payet, puis Alvaro Gonzalez à la suite d'un coup franc tiré de la gauche là encore par Payet.

«L’équipe a bien contrôlé et dominé la partie, s’est réjoui Jorge Sampaoli qui décroche sa troisième victoire depuis son arrivée sur le Vieux-Port. On a eu les occasions pour amplifier le score. C’est une évolution qui va se faire petit à petit. Chacun doit comprendre sa fonction, chaque situation. Il faut que l’on continue à grandir et à apprendre.»

Ce n’était pas la victoire la plus euphorique de l’OM cette saison mais elle permet au club olympien de revenir à un point de la 5e place occupée par Lens, qui a été tenu en échec samedi par Lyon (1-1). Marseille se rendra à Montpellier samedi pour la prochaine journée.

Du côté de Dijon en revanche, la situation est un peu plus désespérée à chaque journée. Le DFCO ne compte que 15 points. Soit 14 de moins que Nîmes, 18e et barragiste.