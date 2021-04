Tour des Flandres : un coureur exclu pour jet de bidon

Michael Schär a été exclu du Tour des Flandres, dimanche, après avoir jeté son bidon hors d de la zone autorisée.

La règle, c’est la règle. Le coureur suisse de la formation AG2R Citroën a été mis hors course par les commissaires lors de la Classique remportée par le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). Le règlement de l'Union cycliste internationale (UCI), adopté début février, interdit depuis le 1er avril ce geste traditionnel des coureurs.

Le Suisse Michael Schär (AG2R-Citroën) mis hors course après un jet de bidon ! C'est interdit depuis le 1er avril hors des zones dédiées @RondeVlaanderen #Cyclisme





Suivez la course en direct : https://t.co/V2HOX85m2R pic.twitter.com/7rv1xDhaOi — France tv sport (@francetvsport) April 4, 2021

L'Américain Kyle Murphy (Rally) a été le premier coureur à être sanctionné pour ce motif, samedi, lors du GP Indurain en Espagne.

Dans les courses d'un jour, la sanction prévoit la mise hors course. Dans les courses par étapes, la première infraction est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, la deuxième de deux minutes et la troisième d'une mise hors course.