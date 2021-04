Kevin Bordi : «Maxime Vachier-Lagrave gagnant du tournoi des candidats ? Ce serait un aboutissement pour les échecs en France»

Un Français champion du monde d'échecs ? C'est une possibilité alors que le tournoi des candidats, qui va désigner le challenger de l'actuel tenant du titre Magnus Carlsen, débute ce 19 avril en Russie. Kevin Bordi, plus connu sous le nom de Blitzstream sur Twitch et Youtube, va commenter les parties de Maxime Vachier-Lagrave pendant la semaine de compétition.

Le tournoi des candidats va commencer, comment le sentez-vous pour Maxime Vachier-Lagrave ?

Le tournoi s’était arrêté il y a un an à cause de la pandémie. Les organisateurs avaient fait en sorte que les joueurs puissent rentrer chez eux. Avant l'interruption, Maxime était leader du tournoi donc forcément je suis confiant. Après je suis aussi un peu inquiet parce que comme tout supporter, quand on a un de nos joueurs qui peut l’emporter, il y a un petit peu de stress.

Lors du premier gros tournoi de la saison, le Tata Steel Chess, il n'a pas semblé très en forme. Est-ce que c'est inquiétant ?

Ce qui est marrant c’est que les deux derniers vainqueurs du tournoi des candidats avaient fait un Tata Steel Chess catastrophique. Aussi, les autres ont peut-être été en forme trop tôt contrairement à Maxime.

Vous n'êtes pas juste commentateur, vous êtes aussi proche de Maxime Vachier-Lagrave, qui est régulièrement sur votre chaîne Twitch. Avez-vous pu discuter avec lui ces derniers jours ?

J’essaye de me mettre un peu en retrait dans ce genre de cas de figure. En plus, il sait que j’ai une grosse chaîne Youtube et que je parle un peu tous les jours au public. Donc je n'ai pas trop envie de lui parler et de lui demander des infos… Je préfère le laisser tranquille. On s’écrit de temps en temps mais pas pour parler du tournoi. Et puis pour moi aussi, moins j’en sais mieux c’est, je suis plus tranquille. En plus je sais qu’il est avec Sébastien Mazé (autre joueur français, mais qui ne participe pas, ndlr), donc il est bien accompagné.

Ça représenterait quoi, historiquement, d’avoir un Français qui gagne le tournoi ?

Il y a eu deux champions du monde français, le premier c’est Alexandre Alekhine, qui a été naturalisé quelques jours avant son titre, et le deuxième c’est Boris Spassky, qui est devenu français après avoir été champion du monde. Ce sont en réalité deux Russes. On a même déjà eu des meilleurs joueurs du monde en France, mais ça remonte au 18e siècle alors qu’il n'y avait même pas de match pour le championnat du monde. C’était juste les meilleurs joueurs de leur époque, mais c’était en 1750. On a été dans les meilleurs jusqu’au début du 19ème siècle, et puis après on a été un petit peu dépassé. C’était une autre époque.

Ce serait une belle symbolique de l’état des échecs français, parce qu’on sait que la pratique a explosé avec le confinement et «Le jeu de la dame» sur Netflix, mais la communauté vit bien depuis des années ?

Les échecs en France c’est quand même un jeu qui marche pas mal depuis quelques années, en tout cas sur internet. On a aussi des joueurs de haut niveau depuis la fin des années 90 comme Etienne Bacrot (Coach de Maxime Vachier-Lagrave, ndlr), on a eu Joël Lautier qui a battu Kasparov deux fois en partie réelle. Ce serait un peu l’aboutissement des échecs à haut niveau en France. On a beaucoup progressé avec la fin de l’Union soviétique, puisque beaucoup d'entraîneurs sont venus en France. D’ailleurs l'un des premiers vrais entraîneurs de Maxime était issu de cette école soviétique.

Vous commentez le tournoi sur Twitch. Est-ce le meilleur moyen de diffuser les échecs, comparé à la télévision par exemple ?

Pour que ce soit diffusé à la télévision, honnêtement, il faudrait trouver un format un peu entre les deux. Les échecs, c'est long, et c'est bien de pouvoir avoir une interaction avec le public et d'avoir un style un peu convivial sur Twitch, sinon c'est très vite redondant. C'est un petit peu comme regarder le Tour de France sans les paysages. Donc là, c'est la personnalité du casteur et l'ambiance qu'il va mettre qui fait la différence. Dès qu'il y a un coup, on en rajoute un petit peu, histoire de meubler, de montrer des pièges qui n'existent pas vraiment, de raconter une histoire, sinon c'est plat. Ce serait beaucoup plus difficile à faire à la télévision.

En parlant de renouveau des échecs et de progression, vous sortez un livre bientôt ?

Oui, ça sort le 13 mai prochain, je l’ai coécrit avec Samy Robin, un autre joueur d’échecs. J’ai été approché par une maison d’édition, Hoebeke, pour écrire un livre pour les débutants suite au succès du «jeu de la dame» sur Netflix. C’est vraiment à destination de ceux qui commencent tout juste à jouer.